Пункт пропуска Рава-Русская возобновляет работу

Автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенне" на украинско-польской границе возобновит работу с 00:00 часов 8 мая.

Об этом сообщила пресс-секретарь пограничной службы Рава-Русская Ярослава Мельник, передает Радио Свобода.

Согласно распоряжению от 15 апреля, Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, из-за распространение коронавируса.

Во Львовской области на украинско-польской границе до сих пор работал только один пункт пропуска "Краковец-Корчева". Здесь пропускают автомобили, а также специальные автобусы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, перевозящих граждан Украины с польской территории в Украину. Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска "Гребенне - Рава-Русская".

С учетом внесенных правительственными решениями изменений, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, из них в 19 приостановлено пешеходное сообщение.

Посольство Польши в Украине сообщило Радио Свобода, что 7 мая не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта "Рава-Русская - Гребенне".