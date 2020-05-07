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Пункт пропуска Рава-Русская возобновляет работу

10 пунктов пропуска закрыты с 15 апреля.

Пункт пропуска Рава-Русская возобновляет работу
Фото: Радио Свобода

Автомобильный пункт пропуска "Рава-Русская - Гребенне" на украинско-польской границе возобновит работу с 00:00 часов 8 мая.

Об этом сообщила пресс-секретарь пограничной службы Рава-Русская Ярослава Мельник, передает Радио Свобода.

Согласно распоряжению от 15 апреля, Кабинет министров временно закрыл 10 пунктов пропуска, в том числе и Рава-Русскую, из-за распространение коронавируса.

Во Львовской области на украинско-польской границе до сих пор работал только один пункт пропуска "Краковец-Корчева". Здесь пропускают автомобили, а также специальные автобусы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, перевозящих граждан Украины с польской территории в Украину. Пока неизвестно, будут ли перевозить граждан Украины через пункт пропуска "Гребенне - Рава-Русская".

С учетом внесенных правительственными решениями изменений, на государственной границе временно закрыты 123 пункта пропуска, из них в 19 приостановлено пешеходное сообщение.

Посольство Польши в Украине сообщило Радио Свобода, что 7 мая не поступал ни один запрос о восстановлении работы пункта "Рава-Русская - Гребенне".

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