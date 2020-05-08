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7 мая в Киеве был установлен рекорд по количеству осадков

Четверг стал самым дождливым за время наблюдений с 1891 года

7 мая в Киеве был установлен рекорд по количеству осадков
Фото: EPA/UPG

7 мая в Киеве был установлен рекорд по количеству осадков для этой даты.

Об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

В четверг в столице Украины выпало 24 мм осадков, что в два раза больше по сравнению с предыдущим рекордом для этой даты, державшимся с 1908 года.

"Дождливый май начал ликвидировать недобор осадков, который продолжался в столице с июня прошлого года", - говорится в сообщении.

Регулярные погодные наблюдения в Киеве ведутся с 1891 года.

Напомним, что в апреле на проспекте Науки, где расположена ЦГО, выпало 36 мм осадков, что составило 74% от климатической нормы. При этом 26 апреля был установлен "дождевой" рекорд - выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше по сравнению с предыдущим рекордом 1987 года.

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