Рада в 35 раз повысила штрафы за игнорирование депутатских запросов

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Верховная Рада в пятницу приняла законопроект №3354, в разы повышающий штрафы за игнорирование депутатских запросов.

Изменения в статью 188-19 Кодекса Украины об административных правонарушениях поддержали 329 депутатов.

За непредоставление ответа на обращение депутата Рады законопроектом установлен штраф в размере от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (5900-8500 гривен), сейчас - 10-15.

За повторное непредоставление ответа в течение года предусматривается штраф от 500 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-11900 гривен), сейчас - 25-50.

За нарушение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос предусмотрен штраф - от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-13600 гривен), сейчас - 100-250.

За повторное в течение года нарушение установленных законом сроков предоставления ответа на запрос предусмотрен штраф – от 800 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (13600-17000 гривен), сейчас - 250-400.

Законопроектом также усиливается ответственность по статье 351 Уголовного кодекса за невыполнение должностным лицом законных требований депутата, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации.

Такие действия будут наказываться штрафом от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. гривен). Сейчас - 100-1000 минимумов.

За невыполнение должностным лицом законных требований комитетов Рады, временных следственных комиссий или специальных временных следственных комиссий вводится штраф от 2000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. гривен). Сейчас - 500-2000.