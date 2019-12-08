Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом

После получения Томоса бывший патриарх Филарет перестал быть главным в церкви. Предстоятелем стал молодой митрополит Епифаний, а Филарету за заслуги пожаловали титул «почетный патриарх». Его это не устроило и в апреле-мае он устроил скандал. Созвал альтернативный собор, провозгласил недействительность объединения в ПЦУ и пытался восстановить УПЦ КП. Однако ему это не удалось. Патриархию, как юрлицо, все-таки ликвидируют, а Филарета поддержали лишь единицы. Как почетного патриарха фактически отправили на почетную пенсию, кто его будет содержать, что ему останется и почему в ПЦУ его терпят. Обо всем этом читайте в материале LВ.ua.

Фото: пресс-служба президента

«Все включено»

Синод Православной Церкви Украины фактически отправил Филарета на покой, по светски – на пенсию. Хотя в самом решении Синода слов «покой» или «пенсия» нет, становится понятно, что «просто так» финансовые и имущественные гарантии ему давать никто не будет. У него теперь де-факто будет гибридный статус – вроде как и не отправлен на пенсию, но фактически на ней. В эпоху гибридных признаний гибридный статус одного из иерархов – сущий пустяк.

Под него создадут отдельную религиозную организацию (миссию). Филарет, конечно не «человек и пароход», но под его физическое лицо создается отдельное юридическое лицо.

Кроме этого, за ним останется ставшее уже нарицательным здание на ул. Пушкинской, 36. Дело в том, что в православных церквях тоже есть традиция именовать офисы и администрации своих руководителей по названию улицы, где они расположены. Про РПЦ говорят – «в Чистом переулке», точно так же, как про президента Украины говорят «на Банковой». Так вот про Филарета и УПЦ КП говорили «на Пушкинской».

Кстати, сохранение здания за Филаретом говорит о том, что митрополит Епифаний не собирается переносить свою резиденцию и административный аппарат в бывшую патриархию. Это хорошо, поскольку, во-первых, это в определенной степени связывало его стиль политики и филаретовский стиль. А также Епифаний не будет физически привязан только к одному из бывших центров. Для руководителя структуры, которая создана путем объединения трех групп, – это наилучший способ сохранить баланс, строить новое качество и не зацикливаться только на одной части наследия.

Фото: igotoworld.com

Помимо этого за Филаретом оставили Владимирский собор, в котором он служит уже более полувека. Именно община собора и будет финансировать покой и пенсию Филарету.

Прецеденты

Такие расширенные права при уходе на пенсию раньше никому не давали. Был пример, когда архиепископ Херсонский Дамиан ушел на покой. Ему тогда разрешили и дальше служить в кафедральном соборе Херсона и поручили общине содержать его. Но там был специфический контекст. Эту общину и формировал Дамиан, а настоятелем того храма является его родной сын священник Иоанн Замараев. Логично отправить пожилого родителя на содержание сына. Но под Дамиана никто не создавал отдельной организации, не передавал ему здание епархиального управления.

В УПЦ (МП) и подавно не присуждали пенсий отправленным на покой епископам. Правда, там и епископы чаще уходили на покой из-за скандалов, а не по старости лет. Как правило, их определяли в какой-то монастырь. Похожая практика была и в РПЦ до недавнего времени. Но в 2013 г. там приняли положение, согласно которому епископ даже на пенсии оставался на содержании епархии, в которой служил. Ему предоставляется бесплатная жилплощадь, обслуживающий персонал, питание, транспорт и оплата медицинских услуг. Ах да, еще и государственная пенсия, и финансовый оклад на уровне архиерейской зарплаты. И это при том, что средний архиерей РПЦ обычно имеет резиденцию в границах епархии, люксовый автомобиль и квартиру в Москве (ну не в гостинице же жить, когда на ковер вызывают). Это программа минимум, а программа максимум – недвижимость за рубежом.

Фото: Макс Требухов

Причины

Вопрос о судьбе Филарета был камнем преткновения. Сторонники бывшего главы УПЦ КП считали, что почетного незаслуженно обделили, а процесс ликвидации Киевской патриархии называли попытками «выгнать патриарха Филарета на улицу». В ПЦУ же не особенно хотели конфликтов с Филаретом. Это видно хотя бы по той позиции, которую занимает Синод. В отчете по каждому заседанию они указывают, что присутствовали все, кроме почетного патриарха Филарета, который отсутствовал без уважительной причины. Это при том, что Филарет демонстративно заявил, что он больше не является архиереем ПЦУ и восстанавливает КП. При этом попутно он подал в суд на государство за ликвидацию патриархии как юрлица, решив действовать не только в церковном, но и в юридическом измерении.

Православной Церкви Украины очень важно сохранить Филарета в своем строю. Во-первых, чтобы не давать повода говорить о «расколе среди раскольников». Этот тезис используют в РПЦ, чтобы попытаться убедить другие церкви не признавать ПЦУ – мол, у них нет единства и они сами будут дробиться, а значит и признавать их не нужно.

Также для руководства ПЦУ важно, чтобы Филарет дожил свою жизнь именно в легитимной, признанной церкви. Дело в том, что в Московском патриархате есть одно популярное пророчество. Мол, Алипия Голосеевская говорила Филарету, что он умрет мужиком, т.е. не как признанный архиерей или монах. Для ПЦУ важно сохранить Филарета действительным епископом, чтобы не давать повода оппонентам использовать это «пророчество». Ведь в случае его исполнения у церковников будет возможность легитимизировать всю свою антиукраинскую пропаганду. Именно поэтому против Филарета не принимают никаких санкций, его не запрещают в служении, с него не снимают сан, его не предают анафеме. Наоборот - ему оформляют почетную пенсию с полным пансионом, да еще и с такими условиями, которых раньше никому не предоставляли. И кафедральный собор в центре города, и здание патриархии, опять же в центре города, и юрлицо отдельное.

Фото: cerkva.info

Вопрос в том, согласится ли на это иерарх, который дольше всех за тысячу лет правил киевской церковной кафедрой. Сдается мне, что сознание человека, начавшего карьеру еще при Сталине, не оперирует понятием «бывший» по отношению к собственным патриаршим амбициям. Хотя и пространства для маневра у 90-летнего старца уже не так много.

Upd. Уже после того, как материал был отправлен в редакцию, появился комментарий самого Филарета. Он благодарит Епифания и Синод, что они его «не выкинули на улицу», но все равно обещает бороться за Киевский патриархат до конца.