В уряді РФ визнали, що отруєння Навального вдарило по економіці Росії

Москва чекає можливості вийти на ринок єврооблігацій, але не робить цього через те, що над нею нависла загроза санкцій.

Розмови про можливі санкції через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального впливають на плани Росії щодо запозичення грошей на міжнародних ринках.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов, передає Reuters.

Він зазначив, що Москва чекає можливості вийти на ринок єврооблігацій, але не робить цього через те, що над нею нависла загроза санкцій.

"Всі ці обмеження, санкції і галас навколо Навального не додають нам впевненості в хорошому розміщенні", - сказав Сілуанов.

Москва шукає додаткові джерела фінансування, щоб залатати "диру" в бюджеті, викликану зниженням цін на нафту і пандемією COVID-19, тому будь-яка відстрочка потенційно проблематична. В останній раз Росія залучила 2,5 млрд доларів в червні 2019 року за рахунок доларових єврооблігацій.

Нагадаємо, що 20 серпня російський опозиціонер Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на його переведення за кордон на лікування, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Російські лікарі заперечували отруєння Навального.

9 вересня Die Zeit повідомила, що результати аналізів, проведених Інститутом фармакології і токсикології Збройних сил Німеччини свідчать, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли новим, більш смертоносним видом бойової нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Імовірно, Навальний мав померти ще в літаку, але його вдалося врятувати, бо пілот вирішив екстрено посадити літак.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю отямився. Лікарі очікують, що фізично він зможе відновитися на 90%.