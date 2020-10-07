Україна і ЄС домовилися працювати над оновленням Угоди про асоціацію

Україна і ЄС за результатами саміту в Брюсселі домовились розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнення цілей угоди про асоціацію, яка стане важливою рушійною силою для її наступного оновлення.

Про це на підсумковій прес-конференції після завершення саміту Україна-ЄС заявив президент України Володимир Зеленський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми домовилися максимально використовувати його (Угоди про асоціацію України з ЄС - ред.) механізми, щоб і далі розвивати наші торгові відносини, і поглиблювати економічну інтеграцію між Україною і ЄС. Разом з тим наша делегація представила своє бачення про оновлення Угоди про асоціацію в сфері торгівлі та секторального взаємодії. Зона вільної торгівлі повинна відповідати реаліям сьогоднішнього дня, як української економіки, так і економіки і законодавчого поля ЄС", - сказав Зеленський.

"Одним із ключових результатів саміту є домовленість розпочати у 2021 році спільну оцінку досягнення цілей угоди про асоціацію. Вона стане важливою рушійною силою для її наступного оновлення", - додав він.

Нагадаємо, Угода про асоціацію з ЄС у повному обсязі набрала чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року Угода працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

У грудні минулого року прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про плани почати відкритий діалог про оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС наприкінці липня поточного року заявила Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.