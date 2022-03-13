Противник зосереджує свої зусилля на наступі на українські сили оборони в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Противник визначився з напрямками основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його, наносимо потужних ударів у відповідь. Так, сьогодні вночі була знищена значна кількість "живої" техніки і сили противника в Херсонській області", - зазначив Арестович.

Він додав, що Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київщина тримаються.

"Переважно на півночі і в районі Харкова противник зупинений і зараз здійснює заходи перегрупування, підтягування сил. І активних бойових дій не проводить", - сказав радник керівника ОП.

Крім того, повідомив він, українські війська завдали по противнику нічних ударів: артилерійських та авіаційних.

"Противник вдався до ударів у відповідь. Зокрема, в районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами. Зараз ситуація з'ясовується", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що під Черніговом українські військові розбили танковий підрозділ ворога, що мав висунутись в напрямку Києва.

13 березня унаслідок ворожого бомбардування Миколаєва загинули девʼятеро людей.

Також унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей.