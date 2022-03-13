Кубраков обговорив з міністрами країн ЄС нові транспортні санкцій проти Росії

Україна чекає на відмову від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає за необхідне застосувати нові транспортні санкції проти Росії та Білорусі.

Про це він зазначив під час багатосторонньої онлайн-зустрічі міністрів Польщі, Австрії, Чехії, Франції Німеччини та України, а також комісара ЄС з питань транспорту. У зустрічі також узяв участь президент України Володимир Зеленський.

“Вкотре акцентував на важливості перекриття доступу для російського та білоруського автотранспорту (у першу чергу вантажного) до дорожньої системи ЄС. Зокрема, ми очікуємо на відмову від видачі дозволів на міжнародні вантажні перевезення для перевізників окупанта та його союзників. Потрібно забезпечити торговельну блокаду Росії”, – сказав він.

Під час зустрічі Олександр Кубраков поінформував європейських колег про забезпечення постраждалих регіонів гуманітарною допомогою та про евакуацію звідти людей, яка триває, попри постійне порушення окупантом обіцянок про забезпечення зелених коридорів.

Міністр інфраструктури зазначив, що збитки, спричинені окупантом, лише для інфраструктури транспортного сектору вже обраховуються у мільярдах доларів.

“Це зруйновані мости, дороги, залізниця і, звісно, цивільні аеропорти, що найбільше постраждали від цілеспрямованих авіаударів російських терористів. Ми щодня робимо оцінку пошкоджень, щоб одразу після перемоги України розпочати масштабний процес відновлення”, – підкреслив Кубраков та закликав партнерів долучатися до відбудови України, зокрема, через спільні нові проєкти, технології, а також спеціальні джерела фінансування. “Кожен крок підтримки нашої країни – це ще один послідовний крок до спільної перемоги Європи над агресором. Демократія та свобода обов’язково переможуть”, - наголосив він.