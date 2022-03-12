"Байден не хоче починати Третю світову" - експосол США в Москві

Президент США Джо Байден не хоче починати Третю світову війну. Тому він обмежений у військовій допомозі Україні: якщо американський пілот зіб'є російського пілота - це означатиме початок Третьої світової. Про це сказав експосол США в Москві Майкл Макфол в інтерв'ю "Україна 24".

"Багато незгодних, щоб ви знали. Є велика дискусія в Америці. Є критика Байдена з цього приводу, але це його позиція до сих пір", - зазначив дипломат.

Раніше американське видання The Wall Street Journal випустило редакторську статтю, де зауважило, що Байден особисто ветував передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна.