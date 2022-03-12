Ватикан готовий до "будь-якого виду посередництва" у переговорах з Росією

Ватикан готовий зробити усе можливе для припинення війни Росії проти України. Про це в інтерв'ю Vatican News зазначив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. Він додав, що Святий Престол "готовий до будь-якого виду посередництва".

"Позиція Святого Престолу – це те, що Папа повторив кілька разів: рішуче «ні» війні; війна - це божевілля, її треба зупинити. Ми просимо, звертаючись до сумління всіх, щоб бойові дії негайно припинилися. Перед очима жахливі образи, які йдуть з України. ...Ми мусили б мати кам’яне серце, щоб залишатися безпристрасними і дозволити цьому хаосу тривати, оскільки потоки крові та сліз продовжують текти. Війна - це варварство!" - зазначив кардинал.

Він також нагадав, що Папа Франциск відвідав посольство Росії наступного дня після російського вторгнення в Україну, щоб "висловити владі в Москві всю свою стурбованість ескалацією війни і зробити особистий крок, звернувшись до дипломатичної місії Російської Федерації при Святому Престолі". Сам кардинал Паролін мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

"Я просив (Сергія Лаврова. - Ред.) припинити бойові дії і знайти вирішення конфлікту шляхом переговорів. Я наполягав на повазі до цивільного населення і на гуманітарних коридорах", - заявив Паролін.

Він закликав не піддаватися логіці війни і не втрачати надію на відновлення миру.

"Ми потрапили у вир, який може мати незліченні та злощасні наслідки для кожного. Коли йде конфлікт, коли зростає кількість беззахисних жертв, повернути назад завжди важко. Навіть якщо це не неможливо, коли до цього є реальна воля, важко вести переговори з усіма зусиллями, йти всім можливим шляхом до вирішення, бути наполегливим у здійсненні мирних ініціатив. Ми не повинні піддаватися логіці насильства і ненависті. Ми також не повинні піддаватися логіці війни і змиритися з нею, погасивши будь-який проблиск надії. Ми всі разом маємо волати до Бога та людства, щоб заглушили зброю та відновили мир, як це робить Папа", - резюмував кардинал.

Нагадаємо, з рахунків Папи Римського Франциска оплачено пальне для вантажівок з продуктами харчування, які 9 березня вирушили зі Львова до Києва.