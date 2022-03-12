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Війська РФ можуть зайти в Київ, але друзів серед нас не знайдуть, – Зеленський

Президент прокоментував ймовірність захоплення української столиці ворогом. 

Війська РФ можуть зайти в Київ, але друзів серед нас не знайдуть, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський оцінив ймовірність російських військ зайти у Київ.

Під час спілкування з іноземними журналістами він зазначив, що якщо РФ кине в столицю України сотні і десятки тисяч військ, які вона мобілізує, і вони всі приїдуть на танках, то можливість заходу в Київ є.

"Ми це розуміємо. Якщо вони будуть робити коврове бомбардування і просто вирішать стерти історичну памʼять всього регіону, історію Київської Русі, Європи – вони зайдуть. Якщо вони знищать всіх нас – вони зайдуть. Якщо в цьому ціль, то ну тоді пускай заходять. Але їм прийдеться жити на цій землі самим. Друзів серед нас вони не знайдуть", – запевнив президент.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, ворог намагається оточити Київ. Українські захисники відбивають атаки на підступах до столиці. 

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