Ізраїль засудив вторгнення в Україну і закликав Росію припинити війну

"Ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки і вирішити цей конфлікт за столом переговорів".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід закликав Росію припинити військове вторгнення в Україну.

Про це він заявив за підсумками робочої зустрічі з головою МЗС Румунії Богданом Ауреску у Бухаресті, повідомляється на сайті МЗС Ізраїлю.

"Я щойно завершив робочу зустріч з міністром закордонних справ Румунії Ауреску, і зараз ми прямуємо до прем'єр-міністра Чуке для додаткової бесіди щодо ситуації в Європі та питань, пов'язаних із вирішенням проблеми біженців. Після зустрічі я вирушу до одного з центрів для біженців, відкритих Єврейською агенцією тут, у Бухаресті. Звідти я попрямую до прикордонного переходу Сірет, де працюють представники нашого МЗС, які допомагають біженцям майже з першого дня боїв покинути Україну", - розповів міністр.

Лапід зазначив, що уряд Румунії тісно вже надав величезну допомогу в порятунку багатьох українців.

"Єврейські діти з притулку в Одесі, діти з онкологічними захворюваннями, відправлені на лікування до Ізраїлю, та тисячі біженців, які перетнули кордон на КПП Сирет – їх життя було врятовано завдяки співпраці між нами. Я дякую Вам, мій друже, і дякую уряду Румунії за вашу співпрацю та добру волю. Це ще один доказ міцної багаторічної дружби між нашими країнами як у мирний, так і у воєнний час", - додав ізраїльський міністр.

Він наголосив, що засуджує вторгнення Росії в Україну.

"Як і Румунія, Ізраїль засуджує вторгнення Росії до України. Воно позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки і вирішити цей конфлікт за столом переговорів. Ізраїль зробить все можливе, щоб допомогти досягти мирного рішення. Ми працюємо у повній координації з нашим союзником, Сполученими Штатами, та з нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії", - сказав Лапід.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський продовжив перемовини щодо протидії російській агресії з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Президент України запропонував провести переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним у Єрусалимі за посередництва Бенета.

Бенет останніми днями намагається відігравати роль посередника між Україною та РФ. Він побував у Москві, де провів переговори з Путіним, неодноразово спілкувався по з Зеленським. Однак, якихось конкретних результатів ці його зусилля не дали.

Раніше МЗС Ізраїлю засудило атаку Росії на єврейський цвинтар поблизу Бабиного Яру.