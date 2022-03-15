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РНБО опублікувала список вищих командирів РФ, яких ліквідували в Україні

«Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією»

РНБО опублікувала список вищих командирів РФ, яких ліквідували в Україні
Убитий російський генерал

Центр протидії дезінформації при РНБО України опублікував список російських генералів та полковників, які загинули у війні проти України.

«Від самого початку війни РФ проти України дуже багато вояк окупаційної армії злягло на українській землі. Однак, зважаючи на ганебність ведення бойових дій, покинутий своїми ж, російський «груз 200» попрямував услід за російським військовим кораблем, – йдеться у повідомленні Центру. – Та серед тієї біомаси, що немита Росія боягузливо залишає на українських чорноземах, знаходяться рідкісні екземпляри з числа вищого військового командування ЗС РФ». 

Зокрема, у боях проти України ліквідовані: • генерал-майор Тушаєв Магомед • генерал-майор Герасимов Віталій• генерал-майор Колесников Андрій• генерал-майор Суховецький Андрій• полковник Захаров Андрій • полковник Порохня Сергій • полковник Ніколаєв Ігор • підполковник Агарков Юрій • підполковник Софронов Дмитро • підполковник Єрмолін Михайло «Наведений нами список далеко не повний і ми щиро сподіваємось, що хоробрі українські війська будуть «дописувати» його з геометричною прогресією», – зазначили у Центрі протидії дезінформації. 

Відзначимо, що сьогодні бійці полку «Азову» ліквідували генерал-майора армії РФ Олега Мітяєва, командира 150-ї мотострілецької дивізії. 

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали понад 13500 осіб

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