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​Полонений окупант розповів, що воювати в Україну відправили навіть військовий оркестр

Російський військовий здався у полон ЗСУ, "тільки-но з'явилася можливість".

​Полонений окупант розповів, що воювати в Україну відправили навіть військовий оркестр

Полонений окупант визнав серйозні проблеми російської армії і розповів, що Кремль відправив на війну в Україну навіть військовий оркестр.

Відео опублікувало видання OBOZREVATEL.

Російський військовий розповів, що сам він служив у залізничних військах і здався у полон Збройним силам України, "тільки-но з'явилася можливість".

Від моменту вторгнення в Україну він перебував поблизу кордону на Чернігівщині, а потім був перенаправлений на нове місце дислокації. Полонений також заявив, що дуже хоче подзвонити додому в Росію і негативно ставиться до війни. 

Нагадаємо, раніше захисники України взяли в полон групу представників збройних формувань Російської Федерації, які виявилися мобілізованими мешканцями окупованих територій Донбасу, серед них були слюсарі, вчителі та соцпрацівники.

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