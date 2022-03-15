ЗНО та вступні іспити до вузів не скасовано, - Шкарлет

Законопроєкт про одноразову відмову від ЗНО навіть не був поставлений на розгляд у Раді.

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасовували, вступ до вищих навчальних закладів у звичному форматі. Таку заяву зробив сьогодні під час спільного телемарафону міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Щодо ЗНО, то станом на сьогодні інформації про його скасування немає. Ми дійсно опрацьовували варіанти ситуації, коли спілкувалися з батьківською спільнотою, з депутатами з освітнього комітету. Ми вносили на реєстрацію законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу. Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в тому стандартному форматі, у якому воно прописане в законі. Але на сьогодні це лише пропозиції", - сказав міністр.

Законопроєкт, який розглядали в міністерстві, наразі навіть не був поставлений на розгляд у Верховній Раді. Це означає, що формат ЗНО не змінився, і вступ до вузів відбуватиметься, як і в попередні роки.

Нагадаємо, Український центр оцінювання якості освіти раніше повідомляв, що пробне тестування у березні не відбудеться через військове вторгнення росії. Про скасування ЗНО та вступних іспитів кілька днів тому заявляв сам Шкарлет.