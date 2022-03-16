Рештки боєприпасів вилучають як докази воєнних злочинів Росії проти України.

Вибухотехніки поліції знешкодили більш ніж 350 нерозірваних боєприпасів, які скинули російські окупанти на мирну українську землю.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

“Національна поліція України постійно отримує повідомлення про виявлені вибухонебезпечні предмети як на гарячі лінії, так і через чат-бот Кіберполіція у Telegram @ukraine_avanger_bot”, – сказав він.

Крім того, вибухотехнічна служба Нацполіції надає допомогу підрозділам ДСНС під час відпрацювання уражених об’єктів.

Клименко зазначив, що рештки боєприпасів вилучають як докази воєнних злочинів Росії проти України.

“Весь світ має побачити та засудити справжнє знищення мирного українського населення російськими загарбниками. І навіть після нашої перемоги ще довго лунатиме ехо війни. Бо хтозна, скільки нерозірваних боєприпасів заховано під землею та завалами”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що після закінчення війни на розмінування території піде кілька років. Без цього неможливе відновлення будь-якого об’єкта.