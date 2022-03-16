На підтримку ЗСУ направлять золото та валюту на 1 млн доларів, що вилучили після обшуку дипломатичного буса

Обшук відбувся рік тому.

Конфісковане в рамках кримінального провадження майно на 1 млн доларів направлено на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Майно вилучили під час проведення обшуку дипломатичного службового вантажно-пасажирського мікроавтобуса на території пункту пропуску “Ягодин” у березні 2021 року.

Через державний кордон України намагалися незаконно перемістити золото та валюту під виглядом дипломатичної пошти, яка не підлягає огляду.

“За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом переміщення через державний кордон України золота, валюти та інших товарів з використанням підроблених документів під виглядом дипломатичної пошти, яка не підлягає огляду”, – пояснили у прокуратурі.

Нагадаємо, все конфісковане митницею майно передадуть Збройним силам України.