128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада з "Градів" знищила російську понтонну переправу. Про це повідомляється у фейсбуці бригади.

"Перші кадри – відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка намагалася замаскуватися між деревами на узліссі. Затим лунає команда відкрити вогонь, після якого артилерія накриває ворога із реактивних систем залпового вогню «Град». Після залпів звучить команда покинути вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами.І останні кадри: відзняті дроном наслідки ураження – палаюча російська техніка", - йдеться в описі до відео.

Більшість членів екіпажу знищена разом з колоною, яка "відновленню не підлягає", зазначили в бригаді.

"Робота 128-ї бригади як завжди філігранна! Б’ємо ворога так, що від «другої армії світу» аж паздіря летить!" - зазначили у 128-й.

Нагадаємо, втрати ворога наближаються вже до 14 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 84 ворожі літаки, 108 гелікоптерів, 430 танків і майже 1,4 тис. бойових броньованих машин