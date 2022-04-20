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Уже 20900 російських військових загинули в Україні

Також російська армія втратила 815 танків і більше як 320 літаків та гелікоптерів.

Уже 20900 російських військових загинули в Україні
Фото: Facebook/ Національна гвардія України

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали 20900 осіб особового складу, 815 танків і 2087 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати складають:

  • артилерійських систем – 391 од.,
  • РСЗВ – 136 од.,
  • засоби ППО – 67 од.,
  • літаки – 171 од.,
  • гелікоптери – 150 од.,
  • автомобільна техніка – 1504 од.,
  • кораблі /катери – 8 од.,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня –165,
  • спеціальна техніка – 27,
  • пускові установки ОТРК – 4.

"Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, 19 квітня протиповітряна оборона Повітряних сил та Сухопутних військ знищила щонайменше дев'ять повітряних цілей російських окупантів.

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