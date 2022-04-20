Уже 20900 російських військових загинули в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.04 орієнтовно склали 20900 осіб особового складу, 815 танків і 2087 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати складають:
- артилерійських систем – 391 од.,
- РСЗВ – 136 од.,
- засоби ППО – 67 од.,
- літаки – 171 од.,
- гелікоптери – 150 од.,
- автомобільна техніка – 1504 од.,
- кораблі /катери – 8 од.,
- цистерни з ПММ – 76,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня –165,
- спеціальна техніка – 27,
- пускові установки ОТРК – 4.
"Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, за даними Командування Повітряних сил ЗСУ, 19 квітня протиповітряна оборона Повітряних сил та Сухопутних військ знищила щонайменше дев'ять повітряних цілей російських окупантів.