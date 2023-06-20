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Завтра до Вашингтона приїде прем’єр Індії. Обговорюватимуть оборонну промисловість, щоб зменшити індійське партнерство із РФ

Індія була одним із найбільших покупців російської зброї. 

Завтра до Вашингтона приїде прем’єр Індії. Обговорюватимуть оборонну промисловість, щоб зменшити індійське партнерство із РФ
Нарендра Моді і Джо Байден
Фото: ЕРА/UPG

Завтра стартує візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона. У центрі двосторонніх відносин між країнами є поглиблена співпраця в оборонній промисловості та обмін високими технологіями. 

Американська газета Washington Post пише, що, згідно з даними групи під керівництвом Саміра Лалвані, старшого експерта Інституту світу США, близько 85% арсеналу Індії становить російська техніка, а давня залежність Нью-Делі від Москви щодо військового обладнання та технологій обмежує здатність країни підтримати Захід у протистоянні Росії через її війну в Україні.

Початок військової торгівлі між країнами датується початком 1960-х років. Москва постачала Нью-Делі винищувачі, атомні підводні човни, крилаті ракети, бойові танки, автомати Калашникова та багато іншого озброєння. Низка зброї, наприклад винищувачі, може залишатися в арсеналі Індії до 2065 року. Індія буде залежною від Москви щодо запасних частин і технічного обслуговування зброї протягом десятиліть.

“Інші форми російського впливу, зокрема підтримка Індії в ООН та інших міжнародних форумах, а після початку війни в Україні зниження цін на сиру нафту − все це утримує Індію поруч із Москвою. Але такі експерти, як Лалвані, кажуть, що військова залежність є “найміцнішим” зв'язком між двома країнами”, − пише WP.

Як пише Reuters, очікується, що візит Моді до США надасть Індії доступ до критично важливих американських технологій, якими Вашингтон рідко ділиться з країнами, які не є союзниками. Таким чином Сполучені Штати хочуть відлучити Індію від її традиційного оборонного партнера Росії.

Під час візиту Моді уряд США має схвалити виробництво компанією General Electric двигунів в Індії для винищувачів місцевого виробництва, закупівля Індією 31 ударного безпілотника MQ-9B SeaGuardian виробництва General Atomics вартістю 3 мільярди доларів, а також зняття обмежень США, які заважають безперебійній торгівлі оборонними та високими технологіями.

Під час триденного візиту, який розпочнеться у Нью-Йорку 21 червня, президент Джо Байден прийме Моді на державному та приватному сімейних обідах, прем’єр також відвідає обід з віцепрезиденткою Камалою Гарріс та держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також виступить перед спільним засіданням Конгресу вдруге за дев'ять років.

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