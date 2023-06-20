Завтра до Вашингтона приїде прем’єр Індії. Обговорюватимуть оборонну промисловість, щоб зменшити індійське партнерство із РФ

Завтра стартує візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона. У центрі двосторонніх відносин між країнами є поглиблена співпраця в оборонній промисловості та обмін високими технологіями.

Американська газета Washington Post пише, що, згідно з даними групи під керівництвом Саміра Лалвані, старшого експерта Інституту світу США, близько 85% арсеналу Індії становить російська техніка, а давня залежність Нью-Делі від Москви щодо військового обладнання та технологій обмежує здатність країни підтримати Захід у протистоянні Росії через її війну в Україні.

Початок військової торгівлі між країнами датується початком 1960-х років. Москва постачала Нью-Делі винищувачі, атомні підводні човни, крилаті ракети, бойові танки, автомати Калашникова та багато іншого озброєння. Низка зброї, наприклад винищувачі, може залишатися в арсеналі Індії до 2065 року. Індія буде залежною від Москви щодо запасних частин і технічного обслуговування зброї протягом десятиліть.

“Інші форми російського впливу, зокрема підтримка Індії в ООН та інших міжнародних форумах, а після початку війни в Україні зниження цін на сиру нафту − все це утримує Індію поруч із Москвою. Але такі експерти, як Лалвані, кажуть, що військова залежність є “найміцнішим” зв'язком між двома країнами”, − пише WP.

Як пише Reuters, очікується, що візит Моді до США надасть Індії доступ до критично важливих американських технологій, якими Вашингтон рідко ділиться з країнами, які не є союзниками. Таким чином Сполучені Штати хочуть відлучити Індію від її традиційного оборонного партнера Росії.

Під час візиту Моді уряд США має схвалити виробництво компанією General Electric двигунів в Індії для винищувачів місцевого виробництва, закупівля Індією 31 ударного безпілотника MQ-9B SeaGuardian виробництва General Atomics вартістю 3 мільярди доларів, а також зняття обмежень США, які заважають безперебійній торгівлі оборонними та високими технологіями.

Під час триденного візиту, який розпочнеться у Нью-Йорку 21 червня, президент Джо Байден прийме Моді на державному та приватному сімейних обідах, прем’єр також відвідає обід з віцепрезиденткою Камалою Гарріс та держсекретарем Ентоні Блінкеном, а також виступить перед спільним засіданням Конгресу вдруге за дев'ять років.