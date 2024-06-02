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Негода на Київщині залишила без світла понад вісім тисяч родин

Найбільше аварійних відключень - у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах. 

Негода на Київщині залишила без світла понад вісім тисяч родин
Гроза у Києві 2 червня 2024 року
Фото: Гідрометцентр

Через негоду понад 8,3 тисячі родин на Київщині залишилися без світла. 

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"За інформацією ДТЕК Київські регіональні мережі, внаслідок дощу та шквального вітру найбільше аварійних відключень наразі фіксується у Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах", - зазначив очільник області.

Наразі енергетики ліквідовують наслідки негоди.

Крім того, внаслідок сильної зливи у місті Ірпінь підтоплена проїжджа частина однієї з вулиць та цокольний поверх 9-поверхівки. 

Шквальний вітер повалив дерева на деяких автошляхах та лінію електропередач. Наразі відомо про чотири такі випадки на Київщині. 

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