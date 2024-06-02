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Аварійні відключення по всій території України скасували

Стабілізаційні відключення залишаються за графіком - з 18.00 до 24.00.

Аварійні відключення по всій території України скасували
Фото: tvoemisto.tv

Київ, Київська область, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області повертаються до графіків стабілізаційних відключень.

У ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень світла.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: повертаємось до стабілізаційних графіків. Нагадаємо, вони сьогодні діють з 18:00 до 24:00", — йдеться в повідомленні.

Фото: Укренерго

  • У неділю вранці "Укренерго" запровадило аварійні відключення з 09:00 та протягом доби для всіх споживачів по всій Україні, крім Волинської, Закарпатської та Львівської області.
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