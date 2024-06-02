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Донеччина: за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще шестеро зазнали поранень

Із лінії фронту евакуйовано 53 людини, зокрема 8 дітей.

Донеччина: за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще шестеро зазнали поранень
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж минулої доби російські окупанти 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Загинула одна людина. Із лінії фронту евакуйовано 53 людини, зокрема — 8 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула 1 людина в Птичому Новогродівської громади, ще одна дістала поранення в Українську Селидівської громади, ще п'ятеро поранені в Лимані Донецької області.

Крім цього, пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю в Курахівці, 2 п'ятиповерхівки — в Українську Селидівської громади, 3 будинки — у Птичому Новогродівської громади, 4 будинки і 2 адмінбудівлі — у Михайлівці, 1 будинок — в Орлівці, 28 будинків — у Лимані, 16 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 адмінбудівлі — у Костянтинівці, 7 будинків — у Північному та 1 — у Щербинівці Торецької громади, 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки — у Часовоярській громаді.

Також окупанти обстріляли Парасковіївку, Костянтинівку та Зоряне в Мар'їнській громаді, Курахове та Гостре, промзону в Гострому.

Із лінії фронту евакуйовано 53 людини, зокрема 8 дітей.

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