Донеччина: за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула людина, ще шестеро зазнали поранень

Упродовж минулої доби російські окупанти 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Загинула одна людина. Із лінії фронту евакуйовано 53 людини, зокрема — 8 дітей.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинула 1 людина в Птичому Новогродівської громади, ще одна дістала поранення в Українську Селидівської громади, ще п'ятеро поранені в Лимані Донецької області.

Крім цього, пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю в Курахівці, 2 п'ятиповерхівки — в Українську Селидівської громади, 3 будинки — у Птичому Новогродівської громади, 4 будинки і 2 адмінбудівлі — у Михайлівці, 1 будинок — в Орлівці, 28 будинків — у Лимані, 16 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 адмінбудівлі — у Костянтинівці, 7 будинків — у Північному та 1 — у Щербинівці Торецької громади, 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки — у Часовоярській громаді.

Також окупанти обстріляли Парасковіївку, Костянтинівку та Зоряне в Мар'їнській громаді, Курахове та Гостре, промзону в Гострому.

Із лінії фронту евакуйовано 53 людини, зокрема 8 дітей.