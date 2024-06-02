Головне за ніч та ранок неділі, 2 червня: 24 збитих "шахеди", 98 боєзіткнень, скасування екстрених відключень

Нічна повітряна атака, 98 бойових зіткнень , бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сили оборони знищили вночі 24 з 25 запущених росіянами "шахедів", також російські окупанти атакували Україну двома ракетами.

"У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Захисники неба збили 24 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Відбивали ворожий удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сімох ракетних ударів із застосуванням 62 ракет, 43 авіаударів із застосуванням 48 КАБів, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 110 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та три артилерійські системи противника.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще близько 1080 військових, 33 броньовики, 49 артсистем і 25 танків. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали близько 509 860 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські окупанти завдали авіаудару по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Унаслідок обстрілу постраждали дві людини, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 10-ї години окупанти вдарили по Андріївці Борівської громади Ізюмського району. Попередньо — армія рф застосувала КАБ. Пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу постраждали чоловік та жінка 76 та 85 років.

Зранку ДТЕК запровадив екстрені відключення світла у Києві та області, а також в Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це йшлося на офіційному телеграм-каналі енергокомпанії. За інформацією від "Укренерго", сьогодні аварійні відключення з 09:00 та впродовж доби мали діяти для всіх споживачів по всій Україні, крім Волинської, Закарпатської та Львівської області.

"На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів РФ триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення", — зазначили у ДТЕК, закликавши «споживати світло розумно».

Однак о 12:00 екстрені відключення скасували.

Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії, погрожуючи державам блокадою продукції, а деякі держави допомагають РФ у зриві саміту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі, пише LIGA.net. "Сьогодні Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, це правда. У нас є підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні, на рівні світових лідерів, високих представників своїх держав", – заявив він.

Президент України додав, що представники Росії їздять світом, погрожуючи країнам блокадою харчової продукції, агропродукції, хімічної. Також Кремль демпінгуватиме ціни на енергетику, щоб змусити лідерів Європи та світу відмовитися від участі у Саміті миру.

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