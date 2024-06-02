​​Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде складнішою, ніж в кінці травня, - Укренерго

Наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Про це в ефірі "Суспільного" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, така ситуація спричинена трьома факторами. Це – виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій, наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня, а також прогнозоване зростання споживання електроенергії через підвищення температури та використання кондиціонерів.

"Дефіцит, якого ми були позбавлені протягом кількох днів на цьому тижні, повернеться. І повернеться в досить серйозному обсязі. Він не може фізично бути перекритий імпортом електроенергії з Європи. Тому із завтрашнього дня протягом всієї доби очікуються планові графіки відключень", - зазначив Кудрицький.

Раніше Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електропостачання 3 червня. За даними енергетичної компанії, з 00.00 для кожної області встановили ліміти.