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Військовому Росиї, який під час окупації катував мешканця Київщини, повідомили про підозру

Окупант погрожував цивільному вбивством, принижував і проводив допит, вимагаючи інформацію щодо приналежності чоловіка до Сил оборони України.

Військовому Росиї, який під час окупації катував мешканця Київщини, повідомили про підозру
Фото: Офіс Генпрокурора

Російському військовому, який під час окупації катував мешканця Київщини, повідомлено про підозру, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний служив у 239 танковому полку 90-ої танкової Вітебсько-Новгородської двічі Червонопрапорної дивізії Центрального округу ЗС РФ.

У березні 2022 року він разом з іншими військовими держави-агресора окупували смт Велика Димерка Броварського району Київської області.

На одному з облаштованих блокпостів підозрюваний разом з іншими російськими військовими зупинив місцевого мешканця. 

Погрожуючи зброєю, він примусово відвів його до будинку неподалік і зв’язав руки. Він застосовував фізичну силу, погрожував вбивством, принижував і проводив допит потерпілого, вимагаючи інформацію щодо приналежності чоловіка до Сил оборони України.

Підозрюваний завдав чоловікові три ножові та два вогнепальні поранення в ногу. Продовжуючи допит, вставив частину ножа у вогнепальні рани цивільного і декілька разів прокрутив. Після цього насильно помістив пораненого чоловіка до підвального приміщення, звідки потерпілому згодом вдалося втекти.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру військовослужбовцю збройних сил рф у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Співробітники СБУ повідомили про підозру командувачу угруповання військ "Південь" Росгвардії, генерал-полковнику Ігорю Турченюку, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонщини.
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