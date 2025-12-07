Минулої доби Чернігівщина знову опинилася під масованою ворожою атакою. РФ завдала ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Про це інформує очільник ОВА В'ячеслав Чаус.

"У Чернігові "герані" знову атакували обʼєкт теплоенергетики. У Мені під ударом БпЛА було одне із підприємств", — каже очільник ОВА.

У Новгород-Сіверський ворожі "герані" атакували райвідділ поліції, медичний коледж і житлові будинки.

"У власній домівці внаслідок атаки загинув 50-річний цивільний чоловік. Травмована поліцейська. На місцях прильотів працювали вогнеборці, гасили пожежі", — повідомляє Чаус.

У Чернігівському районі ударні дрони поцілили по підприємству критичної інфраструктури.

Декілька населених пунктів були без світла, однак станом на ранок їх заживили. Також зафіксовано влучання по енергообʼєкту в іншому населеному пункті. У Городнянській громаді — удар по одному з підприємств.

Усього за минулу добу 56 обстрілів — 103 вибухи.