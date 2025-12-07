Четверо школярів і троє студентів із тимчасово окупованих територій Луганщини увійшли до складу команди, яка візьме участь у всеросійській першості з керування безпілотними літальними апаратами.

Як повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, команду формували представники окупаційної влади так званої "лнр" ще з вересня. Молодь залучали до занять на двох навчальних базах, організованих на території освітніх закладів Луганська.

Після навчань на симуляторах і складання іспитів відібрали сімох найкращих учасників. Вони пройшли відбіркові випробування і тепер представлятимуть окупований регіон на російських змаганнях.

За словами Харченка, такі заходи є частиною системної політики росії щодо мілітаризації дітей на захоплених територіях. Мета — підготовка молоді до служби в армії та формування лояльності до окупаційного режиму.

Окупанти цілеспрямовано втручаються в освітній процес, замінюють навчання військовою підготовкою та намагаються виховувати дітей у дусі ворожої пропаганди.