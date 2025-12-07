Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Окупанти масово мілітаризують дітей з ТОТ Луганщини, — ОВА

Школярів та студентів активно вчать управлінню безпілотниками.

Окупанти масово мілітаризують дітей з ТОТ Луганщини, — ОВА
мілітаризація дітей на ТОТ
Фото: Центр національного спротиву

Четверо школярів і троє студентів із тимчасово окупованих територій Луганщини увійшли до складу команди, яка візьме участь у всеросійській першості з керування безпілотними літальними апаратами.

Як повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, команду формували представники окупаційної влади так званої "лнр" ще з вересня. Молодь залучали до занять на двох навчальних базах, організованих на території освітніх закладів Луганська.

Після навчань на симуляторах і складання іспитів відібрали сімох найкращих учасників. Вони пройшли відбіркові випробування і тепер представлятимуть окупований регіон на російських змаганнях.

За словами Харченка, такі заходи є частиною системної політики росії щодо мілітаризації дітей на захоплених територіях. Мета — підготовка молоді до служби в армії та формування лояльності до окупаційного режиму.

Окупанти цілеспрямовано втручаються в освітній процес, замінюють навчання військовою підготовкою та намагаються виховувати дітей у дусі ворожої пропаганди.

  • Російська окупаційна влада системно нав’язує мілітаристську пропаганду українським дітям на тимчасово захоплених територіях. Так звана "юнармія" та інші "патріотичні" організації, створені Кремлем, стали інструментом ідеологічного тиску. 
