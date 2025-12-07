Головне за ніч та ранок неділі, 7 грудня: масована атака на Кременчук, понад 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 161 бойове зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Унаслідок чергового масованого комбінованого удару військ РФ по місту Кременчук на Полтавщині виникли перебої з постачанням електроенергії, тепла та води, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

У окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом. Усі міські служби працюють, щоб якнайшвидше відновити критичні системи.

Очільник Полтаської ОВА Володимр Когут додає, що уночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку по області за допомогою ракет і БпЛА. "Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання.

Міненергетики нформує, що уночі 7 грудня російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Полтавської та Чернігівської областей.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", — зазначають у Міністерстві.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 161 боєзіткнення, найважче — на Покровському напрямку (45 штурмових дій агресора).

Ворог продовжує наступально-штурмові дії по всій лінії розмежування.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка та в бік населених пунктів Степанівка, Софіївка й Бересток.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1080 російських окупантів. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 180 870 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі росіяни атакували дронами Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Уночі 7 грудня російські окупанти завдали чергового удару по критичній інфраструктурі України, застосовуючи ударні БпЛА і ракети різних типів.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 246 засобів повітряного нападу – 5 балістичних ракет та 241 БпЛА різних типів.

За попередніми даними, станом на 9.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 179 повітряних цілей:

175 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»;

2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання 65 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог під час виступу на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана заявив, що процес укладання мирної угоди щодо війни Росії проти України перебуває на завершальному етапі. Однак ключові питання — контроль над Донецькою областю та Запорізькою атомною електростанцією — досі залишаються відкритими.

За словами Келлога, попри складність переговорів, сторони наблизилися до критичного моменту: "Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", – сказав він.

Келлог наголосив, що саме статус Донбасу та Запорізької АЕС визначатиме можливість укладення ширшої угоди. Якщо ці питання буде врегульовано, "решта стане на свої місця".

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!