Судді вважають, що Сольвар незаконно отримував компенсацію за проживання в готельному номері готелю «Київ».

16 грудня Касаційний кримінальний суд відхилив касаційні скарги сторони захисту екснардепа Руслана Сольвара.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд залишив у силі вирок Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 26 серпня 2024 року.

Судами встановлено, що Сольвар незаконно отримував компенсацію за проживання в готельному номері готелю «Київ». За цим епізодом його визнали винуватим у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Вирок передбачає три роки позбавлення волі, заборону обіймати посади в органах державної влади (крім виборних) строком на один рік, а також штраф у розмірі 8 500 гривень. Колишній народний депутат нині перебуває під вартою в слідчому ізоляторі.

Рішення Верховного Суду є остаточним і не підлягає подальшому оскарженню.