Російська армія вдарила дронами по цивільних об’єктах Одеської області. Загиблих і поранених немає.

Атаку провели в дві хвилі. Пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“Виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували”, – сказав він.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ударів.

Росія останні часом атакує Одеську область кожного дня. Уночі 14 грудня ворог вдарив по енергетиці, внаслідок чого знеструмленими опинилися сотні тисяч споживачів. Станом на вчора відновлення живлення ще тривало. Світла в Одесі частково не було кілька днів.

А в ніч на 16 грудня росіяни атакували склад з побутовою технікою.



