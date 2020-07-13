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П'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю в Польщі

У неділю в Польщі відбувся другий тур президентських виборів.

П'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю в Польщі
Фото: telegraf.com.ua

У неділю, 12 липня, в Польщі у ґміні Слупія Конецька під час другого туру президентських виборів українець у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати виборчу дільницю.

Про це повідомляє видання Wiadomości.

У другій половині дня 46-річний громадянин України подзвонив на спецлінію "112" і заявив: якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце і затримали чоловіка. 

Щоб переконатися у відсутності небезпеки, піротехніки оглянули квартиру затриманого і територію дільниці, однак жодних вибухових пристроїв не виявили.

Натомість у чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, у неділю в Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Понад 27 тисяч виборчих дільниць працювали з 08:00 до 21:00. За результатами екзит-полу, проведеного компанією Ipsos, чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує владна націонал-консервативна партія "Право і справедливість", лідирує з незначним відривом у другому турі.

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