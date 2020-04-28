Генсек НАТО подчеркнул важную роль ядерного оружия для Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность стратегии совместного использования ядерного оружия в ходе обсуждения закупок Германией новых американских боевых самолетов.

Об этом он рассказал агентству dpa, передает Deutsche Welle.

"Эта стратегия - лучшая гарантия безопасности, это - натовское ядерное сдерживание", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что целью НАТО является мир без ядерных вооружений. В то же время, по его словам, мир не станет безопаснее, если Альянс избавится от своего ядерного арсенала, а такие страны, как Китай, Россия и Северная Корея - нет.

"Мы за сбалансированное, а не одностороннее ядерное разоружение. Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - подчеркнул Столтенберг.

Он рассказал, что стратегия совместного использования ядерного оружия объединяет целый ряд партнеров.

"Речь идет о действиях в ядерной сфере, в рамках которых одни партнеры обеспечивают самолеты, логистику и поддержку, а другие - системы вооружений. Все это вместе обеспечивает НАТО ядерное сдерживание", - пояснил генсек, приветствовав намерение Германии закупить у США новые истребители.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует закупить на замену устаревающему флоту многоцелевых самолетов Tornado 93 истребителя Eurofighter и 45 истребителей-бомбардировщиков F-18, производимых американским концерном Boeing. Самолеты F-18 будут задействованы в стратегии совместного использования ядерного оружия США.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы "не быть зрителями" и настаивать на международной программе контроля над вооружениями. Он сообщил, что намерен предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы. Вместе с тем, по его словам, Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал.

Ранее президент США Дональд Трам заявил, что Россия хочет заключить договор о контроле над вооружением и ядерным оружием.