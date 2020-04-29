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Число больных коронавирусом в США превысило 1 млн человек

От COVID-19 умерли более 57 тыс. человек, почти 140 тыс. выздоровели.

Число больных коронавирусом в США превысило 1 млн человек
Фото: EPA/UPG

В Соединенных Штатах Америки число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн человек. По состоянию на 00:05 29 апреля в Соединенных Штатах зафиксировано 1 010 717 случаев COVID-19.

В мире на этот момент число инфицированных коронавирусом составляет 3,1 млн человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Стоит отметить, что США достигли показателя 1 млн инфицированных всего за три месяца. Случаи коронавирусной инфекции выявлены во всех штатах и территориях США. Больше всего от пандемии пострадал штат Нью-Йорк.

Сейчас США занимают первое место в мире по заболеваемости COVID-19. На втором месте - Испания, где зафиксировано 232 тыс. инфицированных коронавирусной инфекцией.

В США от коронавируса умерли более 57 тыс. человек, почти 140 тыс. выздоровели.

Пандемия Covid-19 унесла жизни более 200 тыс. человек во всем мире.

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