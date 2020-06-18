​Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны членами Совбеза ООН

Индия, Ирландия, Норвегия и Мексика избраны непостоянными членами Совета Безопасности ООН на 2021-2022 годы. За пятое место в четверг посоревнуются Кения и Джибути. Об этом говорится на сайте ООН.

I extend my heartfelt congratulations to:

🇮🇳 India

🇲🇽Mexico

🇮🇪 Ireland

🇳🇴Norway

For your election as non-permanent member of the @UN Security Council. pic.twitter.com/EKmigdFH5n — UN GA President (@UN_PGA) June 17, 2020

Индия (184 голоса) и Мексика (187 голосов) были единственными представителями своих регионов, тогда как Норвегия (130 голосов) и Ирландия (127 голосов) были избраны от региона "Западной Европы и прочих стран" в соперничестве с Канадой (108 голосов).

Совет безопасности ООН состоит из 15 членов, в числе которых пять постоянных (Китай, Россия, Британия, США и Франция) и десять непостоянных членов, которых избирают на двухгодичный срок. В этом году заканчиваются полномочия ЮАР, Индонезии, Доминиканской Республики, Бельгии и Германии. Другая пятерка непостоянных членов состоит из Нигера, Туниса, Вьетнама, Сент-Винсент и Гренадин и Эстонии.

Совбез играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Кроме того, совет выносит Генеральной Ассамблее рекомендации относительно назначения нового генерального секретаря и приема новых членов в состав ООН.

Все члены ООН обязаны подчиняться решениям Совета безопасности и выполнять их. В то время как другие органы ООН выносят рекомендации государствам-членам, Совбез обладает полномочиями принимать решения, которые государства-члены после этого обязаны выполнять по уставу.