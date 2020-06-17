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Борис Джонсон попал в ДТП в Лондоне

Виновником аварии стал один из участников митинга курдов.

Борис Джонсон попал в ДТП в Лондоне
Фото: EPA/UPG

Автомобиль премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона попал в аварию в центре Лондона во время выезда из здания парламента.

По информации Sky News, в служебный Jaguar политика врезался автомобиль Range Rover с охраной. Виновником аварии стал один из участников митинга курдов, проходившего в это время на площади. Мужчина внезапно выбежал на дорогу перед машиной Джонсона. Водителю премьера пришлось затормозить, в результате чего в него врезался следующий за ним автомобиль.

Сообщается, что у одного из автомобилей оказался слегка помят бампер. Сам Джонсон не пострадал. Виновник ДТП задержан, в отношении него проводится проверка.

Видео с места ДТП опубликовано в Сети.

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