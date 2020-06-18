За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тыс. человек

Всего в мире более 8,4 млн случаев инфицирования COVID-19.

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 141 872 заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, всего в мире - более 8,4 млн случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 406 083 случая инфицирования и 451 387 смертей. Лидером по количеству случаев заражений остаются США - число умерших достигло 119 941 (+ 809 за сутки), заболевших - 2 234 471 (+ 26 071 за сутки).

На втором месте - Бразилия - 960 309 инфицированных (+ 31 475 за сутки) и 46 665 (+ 1 209 за сутки) летальных случаев.

Россия заняла третье место - здесь инфицированных уже 553 301 человек (+ 7 843 за сутки), количество смертей - 7 478 (+ 194 за сутки).

В Индии 367 264 заболевших, 12 262 летальных случаев; в Великобритании 299 251 заболевших, умерли 42 153 пациента; в Испании зарегистрировали 291 763 пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Перу обошло Италию по числу заболевших - 240 908 инфицированных и 7 257 летальных случаев.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 828 человек. Умерли 34 448 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19.