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За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тыс. человек

Всего в мире более 8,4 млн случаев инфицирования COVID-19.

За сутки в мире от коронавируса умерли более 5,2 тыс. человек
Фото: KFOR.com

По состоянию на утро 18 июня в мире зарегистрировали 141 872 заражения коронавирусом  COVID-19 за сутки, всего в мире - более 8,4 млн случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 8 406 083 случая инфицирования и 451 387 смертей. Лидером по количеству случаев заражений остаются США - число умерших достигло 119 941 (+ 809 за сутки), заболевших - 2 234 471 (+ 26 071 за сутки).

На втором месте - Бразилия - 960 309 инфицированных (+ 31 475 за сутки) и 46 665 (+ 1 209 за сутки) летальных случаев.

Россия заняла третье место  - здесь инфицированных уже 553 301 человек (+ 7 843 за сутки), количество смертей - 7 478 (+ 194 за сутки).

В Индии 367 264 заболевших, 12 262 летальных случаев; в Великобритании  299 251 заболевших, умерли 42 153 пациента; в Испании зарегистрировали 291 763 пациентов, умерли 27 136. За последние сутки летальных случаев в стране не зафиксировано.

Перу обошло Италию по числу заболевших - 240 908 инфицированных и 7 257 летальных случаев.

В Италии зафиксировали COVID-19 у 237 828 человек. Умерли 34 448 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19.

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