Нардепи "Слуги народу" виступили проти законопроєкту щодо продовження навчання в школах російською мовою

Вони масово публікують один і той самий допис у Facebook.

Кілька народних депутатів від "Слуги народу" виступили проти законопроєкту № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти", який продовжує навчання російською мовою в школах до 2023 року.

Одним з перших відповідний допис #єдинаДержавна у Facebook оприлюднив нардеп Ігор Василів.

"Ми робимо усе від нас залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право обирати мову приватного спілкування, включно з російською. Серед нас є російськомовні. Разом з тим, ми повністю усвідомлюємо той факт, що розвиток і поширення державної української мови в системі освіти в нашій державі є запорукою загальнонаціонального порозуміння і єднання українського суспільства тією ж мірою, що і цінності демократії та верховенство права. Без захисту цих базових складових суспільної єдності прогрес в Україні неможливий", - йдеться в дописі.

Наголошується, що законопроєкт суперечить переконанням парламентарів і вносить розкол у суспільство.

"З огляду на зазначене, з усією повагою до думки кожного народного депутата і його права вносити законодавчі ініціативи, заявляємо, що не підтримуємо законопроєкт № 2362, і не голосуватимемо за нього", - підсумовується у зверненні народних депутатів.

Текст цього допису на своїх сторінках розмістили Лада Булах, Тетяна Циба, Дмитро Гурін, Олександр Аліксійчук, Єлизавета Богуцька, Ганна Бондар, Єгор Чернєв, Богдан Яременко, Анастасія Радіна, Іван Юнаков та інші.

Нагадаємо, що 13 липня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував внести до порядку денного засідання Верховної Ради законопроєкт 2362, який спрямований на продовження викладання російською в школах до 2023 року.

Законопроєкт авторства Максима Бужанського пропонує продовжити навчання російською у школах до 2023, а не припинити його з вересня 2020. На думку Бужанського, закон "Про освіту" дискримінує російськомовне населення України.

Відповідно до законів "Про освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної", учні, які не належать до однієї з національних меншин країн Європейського Союзу, зобов’язані перейти на навчання українською мовою у 2020 році. Ті, хто є представником нацменшини країни ЄС (приміром, Угорщини), має зробити це у 2023 році.

Корнієнко аргументував пропозицію розгляду документу тим, що нині триває останній сесійний тиждень парламенту до вересня і зміни необхідно розглянути до початку шкільного року.

Нардеп від "ЄС" Володимир В'ятрович закликав вийти з мітингом проти розгляду законопроєкту Бужанського. Він додав, що в разі ухвалення цього документа скасовується перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020.