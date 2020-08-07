Депутати оскаржили в КС існування Великої палати Верховного Суду

45 депутатів Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським оскаржили положення закону про судоустрій і статус суддів та низки кодексів, де згадується Велика палата Верховного Суду.

Про це у п'ятницю повідомила пресслужба Конституційного суду, який розглядатиме подання.

"Фактично всупереч Конституції України судова система очолюється неконституційним органом "Великою палатою Верховного Суду", який тільки за назвою є частиною Верховного Суду, а за функцією та компетенцією є окремим від Верховного Суду судом, який виступає як суд вищої порівняно з Верховним Судом інстанцією, судді якого призначаються у порушення єдиного статусу судді за непередбаченою у Конституції України процедурою", - говориться в документі.

Серед тих, хто підписався під цим поданням, були Олександр Корнієнко (лідер партії "Слуга народу"), ключова спікерка "Слуги народу" Євгенія Кравчук, голова гуманітарного комітету Микита Потураєв, голова комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко та низка інших відомих депутатів.

Нагадаємо, що у червні 2020 року Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення на користь Національного банку у "справі Суркісів", підтвердивши тим самим законність bail-in (конвертації грошей у капітал банку) під час націоналізації Приватбанку. Тоді під bail-in потрапили гроші пов'язаних осіб (не тільки Суркісів) на загальну суму 29,4 млрд гривень.

Від цього рішення залежало відновлення процесу про оскарження націоналізації установи.

Перед тим, як Приватбанк перейшов у державну власність, ним володіли олігархи Генадій Боголюбов та Ігор Коломойський.