Уже є приклади, коли українці беруть іпотеку під 10%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що громадяни України повинні мати можливість придбати житло в кредит під 10% річних, тому що банківські ставки за іпотекою, які існували досі, - непідйомні для багатьох українських сімей.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський наголосив, що одне з основних завдань нинішньої влади - щоб іпотека була під 10% річних і менше.

2Ми боролися впродовж року. На це працював і уряд, і Офіс президента, і Національний банк, і інші банки. Зараз є домовленості, і вони вже втілюються в життя - іпотека знижена. У деяких банках - іпотека під 10%. В цілому було головне завдання: якщо буде іпотека 10% - ми дійсно допоможемо людям, які зможуть дозволити собі купівлю житла", - сказав президент.

Він також розповів, що в минулому сам брав іпотеку на купівлю житла на столичній Оболоні під "страшні відсотки" - 22-25%. Зеленський зауважив, що високі відсоткові ставки за кредитами на житло створюють значне навантаження на бюджет родини, адже майже весь заробіток доводиться віддавати банку. Тому вони мають знижуватися до обґрунтованого рівня.

"Є складнощі, я знаю. Вони пов’язані з обліковою ставкою Національного банку та з інфляцією. Але всі ці складнощі – технічні, всі вони з часом будуть нівельовані. Зараз найголовніше – вже є сигнал і є приклади: люди можуть і беруть іпотеку під 10%", - зазначив президент і додав, що це - "тільки початок".

Проект з доступного іпотечного кредитування президент оголосив як пріоритетний на початку року. У програмі задіяні як державні, так і комерційні банки. Більшість із них запустила пілотний проект з 1 липня.

Нагадаємо, 3 1 липня державний Приватбанк запустив кредитування в рамках державної програми "Доступне житло під 10%".

На початку 2020 року Кабінет міністрів поставив собі за мету знизити ставки по іпотеці до 10% річних, а пізніше президент анонсував програму іпотеки під 10%. Нинішній Кабінет міністрів Дениса Шмигаля вважає, що в перспективі ставки можуть бути знижені до 5-7%.