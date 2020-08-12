Кабмін оновив критерії визначення карантинних зон

Кабінет Міністрів оновив критерії визначення рівня епідеміологічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, 12 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Оновлені критерії Кабінету Міністрів представив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він повідомив, що оновлена методика об'єднує показники кількості нових випадків і динаміку зростання захворюваності. Показники кількості заповнених пацієнтами з COVID-19 ліжок у медзакладах і рівень тестування залишаться в методиці.

Отже, рівень небезпеки визначатиметься за трьома критеріями замість чотирьох, як було раніше.

Степанов зазначив, що оновлені показники покажуть, за якого рівня захворюваності медична система може справлятися з кількістю хворих на COVID-19.

Міністр також повідомив, що Комісія ТЕБ і НС ухвалюватиме рішення про встановлення рівня епідемічної небезпеки що сім днів. При цьому рішення про послаблення червоного, помаранчевого й жовтого рівнів епіднебезпеки не може бути переглянуте раніше ніж через 14 днів.

"14 днів - це максимальний інкубаційний період, і це той період часу, коли ми можемо досить чітко визначити, що ситуація на території, або в районі, або місті повністю стабілізована, й ми можемо пом'якшувати рівень епіднебезпеки", - сказав він.

Крім того, Кабмін встановив, що якщо рівень заповненості ліжок у медзакладах, визначених для пацієнтів із COVID-19, у всьому регіоні п'ять днів поспіль становитиме 50% і більше, на території цього регіону встановлюється помаранчевий рівень епідемічної небезпеки.

Якщо рівень завантаженості цих лікарень перевищуватиме 75%, на території області встановлюється червоний рівень епіднебезпеки.

Нагадаємо, з 1 серпня, згідно з рішенням Кабміну, адаптивний карантин упроваджується відповідно до регіонального зонування.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 31 липня віднесла до червоної зони Луцьк, Тернопіль і один район Чернівецької області. Обидва обласні центри вирішили відмовитися від жорсткого карантину.

3 серпня президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з вимогою чітко пояснити людям, як відбувається розподіл на чотири зони та навіщо потрібен адаптивний карантин.