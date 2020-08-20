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У Кличка до 1 вересня встановлять майже півтисячі велопарковок біля шкіл

Загальна кількість велостійок біля шкіл і гімназій збільшиться до 485. 

Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві до 1 вересня планують завершити встановлення велосипедних стійок біля шкіл. Завдяки цьому вчителі та учні столичних шкіл, які надають перевагу велосипедам, матимуть змогу безпечно залишити свій двоколісний транспорт.

Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов, повідомили у пресслужбі КМДА.

Фото: kyivcity.gov.ua

"До початку навчального року завершимо встановлення велосипедних стійок поблизу столичних шкіл. На сьогодні 215 велостійок встановлені на території 68 навчальних закладів. Роботи активно тривають і до 1 вересня ще 81 столичну школу обладнаємо місцями для велосипедів. Таким чином загальна кількість велостійок біля шкіл і гімназій збільшиться до 485", – сказав Валентин Осипов. 

Нагадаємо, що цього літа триває встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва. Загалом на всіх об’єктах встановлять 678 велопарковок.

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