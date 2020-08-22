У будинку, де мешкав загиблий, виявили майже 300 набоїв.

У Маріуполі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Про це повідомили в обласній поліції.

Трагедія сталася 21 серпня близько 16 години на подвір’ї приватного будинку.

"До Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на території її приватного будинку стався вибух, від якого внаслідок численних осколкових поранень помер співмешканець 1961 року народження", - розповіли правоохоронці.

У момент вибуху жінка була у дворі та не постраждала.

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок детонування ручної гранати. Речові докази вилучили та призначили низку експертиз.

Крім того, поліція виявила у будинку майже 300 набоїв різного калібру, гільзи та порох. Походження боєприпасів встановлюють.

Кримінальні провадження розпочато за попередньою ознакою ч. 1 ст. 115 "Нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Львові чоловік погрожував підірвати гранату у спортивному центрі. За свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян затриманому загрожує від двох до шести років.