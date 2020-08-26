Кабмін погодив звільнення голови Черкаської ОДА Романа Боднара

Він займає цю посаду з листопада минулого року.

Кабінет міністрів України на засіданні погодив звільнення голови Черкаської ОДА Романа Боднара.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан.

"Погодити звільнення Боднара Романа Миколайовича з посади голови Черкаської ОДА", - написав Мокан про рішення уряду.

Очільники обласних держадміністрацій призначаються та звільняються указом президента, тому Боднар буде звільнений тільки після відповідного рішення Володимира Зеленського.

Роман Боднар був призначений головою Черкаської ОДА в листопаді 2019 року. Боднар - колишній співробітник головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, учасник бойових дій.

Докладніше про нього читайте в інтерв'ю LB.ua "Голова Черкаської ОДА Боднар: «Мер Бондаренко лише казав про несправедливість та посміхався»".