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Кабмін погодив звільнення голови Черкаської ОДА Романа Боднара

Він займає цю посаду з листопада минулого року. 

Кабмін погодив звільнення голови Черкаської ОДА Романа Боднара
Роман Боднар
Фото: Петро Забіла

Кабінет міністрів України на засіданні погодив звільнення голови Черкаської ОДА Романа Боднара

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив представник Кабміну в парламенті Василь Мокан. 

"Погодити звільнення Боднара Романа Миколайовича з посади голови Черкаської ОДА", - написав Мокан про рішення уряду.

Очільники обласних держадміністрацій призначаються та звільняються указом президента, тому Боднар буде звільнений тільки після відповідного рішення Володимира Зеленського.

Роман Боднар був призначений головою Черкаської ОДА в листопаді 2019 року. Боднар - колишній співробітник головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, учасник бойових дій.

Докладніше про нього читайте в інтерв'ю LB.ua "Голова Черкаської ОДА Боднар: «Мер Бондаренко лише казав про несправедливість та посміхався»". 

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