Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра відвідав McDonald's.
Фото глави держави, який обідає у закладі фастфуду в компанії високопосадовців, опублікував нардеп "Слуги народу" Дмитро Чорний.
За столиком разом із Володимиром Зеленським сидять голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко та голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.
Нагадаємо, 3 червня Зеленський під час поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе. Присутній разом з ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму.
Зеленському в кафе налили кави, тобто він порушив правила карантину.
Пізніше президент повідомив, що за відвідування кафе у Хмельницькому його оштрафували.