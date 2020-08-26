Компанію президенту та голові його Офісу за обідом склали очільники Дніпропетровської області.

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпра відвідав McDonald's.

Фото глави держави, який обідає у закладі фастфуду в компанії високопосадовців, опублікував нардеп "Слуги народу" Дмитро Чорний.

Фото: facebook.com/bm.ukraine

За столиком разом із Володимиром Зеленським сидять голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко та голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський під час поїздки до Хмельницького зайшов разом зі своєю делегацією в одне з місцевих кафе. Присутній разом з ним головний санітарний лікар Віктор Ляшко пізніше стверджував, що вони прийшли з перевіркою напередодні пом'якшення карантинного режиму.

Зеленському в кафе налили кави, тобто він порушив правила карантину.

Пізніше президент повідомив, що за відвідування кафе у Хмельницькому його оштрафували.