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Конгрес Перу ініціював початок процедури імпічменту президента

Його звинувачують в отриманні понад $600 тис. хабара.

Конгрес Перу ініціював початок процедури імпічменту президента
Мартін Віскарра
Фото: EPA/UPG

Конгрес Перу схвалив пропозицію про початок процесу відсторонення президента Мартіна Віскарри від посади за звинуваченням у корупції. Це сталося через півтора місяця після іншого імпічменту.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Віскарра збирається представити свій захист у Конгресі 9 листопада, після чого має відбутися ще одне голосування.

Дії по усуненню Віскарра послідували після повідомлень в ЗМІ, що президент нібито прийняв хабар у розмірі близько 2,3 мільйона солей (637тис. доларів США) від двох компаній, які виграли тендери на громадські роботи, коли він був губернатором південного регіону Мокегуа. Сам Віскарра звинувачення заперечує.

Кілька законодавців під час дебатів заявили, що звинувачення "досить серйозні для судового розгляду.".

Віскарра, термін повноважень якого закінчується у липні, пережив імпічмент 18 вересня - на тлі політичної напруженості і економічного спаду, викликаного пандемією COVID-19. Тоді лише 32 з 130 членів Конгресу проголосували за його відсторонення від влади.

Нагадаємо, минулого року у Перу різко загострилася боротьба за владу між президентом Віскаррою і парламентом, який контролює права опозиція. 30 вересня 2019 року Віскарра розпустив Конгрес і призначив на 26 січня дострокові парламентські вибори. Після цього парламент усунув президента від посади терміном на один рік і призначив тимчасовим головою держави віцепрезидента Перу Мерседес Араос.

У квітні минулого року колишній президент Перу Алан Гарсія застрелився під час затримання у справі про корупцію.

У березні в Каліфорнії затримали п'яного експрезидента-втікача Перу, 73-річного Алехандро Толедо. Його було оголошено в розшук за звинуваченням у корупції.

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