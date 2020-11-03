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У зоні теракту у Відні були українські студенти, - посол

Посольство України в Австрії закликало українців утриматися від відвідання центральних районів Відня.

У зоні теракту у Відні були українські студенти, - посол
Фото: EPA/UPG

В одному з кафе в зоні теракту у столиці Австрії перебували четверо українських студентів. Вони не постраждали.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба.

"В зоні теракту, в одному з кафе було четверо українських студентів. З ними все добре", - написав він у фейсбуці.

Посольство України в Австрії закликало українців утриматися від відвідання центральних районів Відня.

"У зв'язку із терористичною атакою, що мала місце 2 листопада у внутрішніх районах м.Відень, та проведенням федеральною поліцією необхідних заходів з метою пошуку зловмисників, радимо утриматися від відвідання центральних районів Відня та по можливості утриматися від виходу із домівок без нагальної потреби", - йдеться в повідомленні.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих унаслідок теракту та щонайменше 15 поранених. Повідомляли, що загинуло четверо мирних жителів та один нападник, якого застрелила поліція відразу на місці події. Інформації про громадянство померлих поки що немає.

Наразі про нападника відомо, що він є прихильником екстремістського угруповання "Ісламська держава". Нападник був озброєний і, ймовірно, намагався посіяти паніку. У квартирі ймовірного терориста проводиться обшук.

На вулицях Відня проводиться операція розшуку іншого підозрюваного.

Як повідомляли, ввечері 2 листопада поблизу синагоги в центрі Відня сталася стрілянина. Нападників, ймовірно, було кілька, одного з них застрелили поліцейські, решта втекли.

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