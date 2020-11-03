У Нідерландах поновилися слухання у справі МН17 (оновлено)

У Нідерландах 3 листопада поновлюються слухання у справі про збитий боїнг МН17.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В суді повідомили, що в графіку слухань блоку 3С заплановано, що з 3 до 5 листопада захист Олега Пулатова викладе заходи розслідування на які має відреагувати обвинувачення.

"Ймовірно, що відповідь обвинувачення буде почута на наступному тижні, з 9 до 13 листопада, проте поки невідомо, в який саме день це відбудеться. Це - питання, яке буде обговорюватися в суді", - йдеться в повідомленні суду.

Під час попереднього засідання захист Пулатова, справа якого слухається одночасно зі справою трьох інших обвинувачених, вимагав більше часу для підготовки своєї позиції, оскільки через пандемію у нього не було можливості зустрітися зі своїм клієнтом в Росії.

Також суд доручив слідчому судді з'ясувати, як сам Пулатов може звернутися до суду, про що раніше заявив його захист. Разом із тим, адвокати не рекомендували йому приїжджати особисто з міркувань безпеки.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених - трьох росіян - Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова і українця Леоніда Харченка.

Оновлення. Захист підозрюваного Олега Пулатова вперше показав фрагменти інтерв’ю зі своїм підзахисним. На цьому відео Олег Пулатов відповідає на запитання адвокатів, передає Радіо Свобода.

За словами адвокатки Сабине тен Дуссхате, це розмови, що були записані 16 лютого й 22 жовтня в Росії.

На відео Пулатов заперечує свою причетність до катастрофи, і заявляє, що йому не було відомо про наявність установки "Бук" на території, підконтрольній угрупованню "ДНР".

Олег Пулатов назвав висунуті проти нього обвинувачення "мерзенними". Він пояснив, що вирішив звернутися до адвокатів і взяти участь у процесі саме для того, щоби знайти "справжніх винних" у катастрофі.

Пулатов також прокоментував низку перехоплених телефонних переговорів, які обвинувачення використовує у справі як докази причетності обвинувачених до трагедії. За словами Олега Пулатова, ці переговори велися з телефона, який спеціально використовувався для поширення дезінформації.

Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі, хто був на борту (298 людей)загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Також, у червні прокуратура Нідерландів надала нові докази у справі МН17, зокрема оприлюднила записи телефонних розмов бойовиків у день катастрофи.