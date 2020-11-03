Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
«Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
У Відні терористи напали на синагогу, є поранені
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Мером Костянтинівки став Азаров
Мером Костянтинівки став Азаров
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
ГоловнаСвіт

В Анталії перекинувся екскурсійний катер, загинув російський турист (оновлено)

На борту перебувало 32 пасажири і 5 членів екіпажу.

Фото: twitter.com/duyundiye

У вівторок, 3 листопада, біля узбережжя Аланії, популярного курортного містечка на півдні турецької провінції Анталія, перекинувся катер, що перевозив туристів.

У результаті інциденту загинула одна людина. Деяким пасажирам, що були на борту, вдалося самостійно підплисти до берега за 100 метрів, пише dailysabah.com.

Всього на борту перебувало близько 30 пасажирів.

У районі катастрофи проводиться рятувальна операція.

Оновлення. Унаслідок аварії екскурсійного катера загинув російський турист, інформує видання.

На човні було 32 російських пасажири та 5 членів екіпажу, коли він перекинувся та затонув через негоду близько 11:00 за місцевим часом.

"Оскільки на момент інциденту судно знаходилося біля берега, деяким пасажирам вдалося вчасно зістрибнути і підплисти до скель приблизно за 30 метрів", - сказано в повідомленні.

Тіло Даніяра Магітова витягнули з моря. Водолази також обшукували територію, щоб допомогти у пошуку та порятунку зниклих пасажирів.

Нагадаємо, торік у травні у столиці Угорщини на річці Дунай перекинувся і затонув прогулянковий катер, на борту якого перебували 33 людини. Щонайменше семеро людей загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також