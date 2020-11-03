На борту перебувало 32 пасажири і 5 членів екіпажу.

Фото: twitter.com/duyundiye

У вівторок, 3 листопада, біля узбережжя Аланії, популярного курортного містечка на півдні турецької провінції Анталія, перекинувся катер, що перевозив туристів.

У результаті інциденту загинула одна людина. Деяким пасажирам, що були на борту, вдалося самостійно підплисти до берега за 100 метрів, пише dailysabah.com.

Всього на борту перебувало близько 30 пасажирів.

У районі катастрофи проводиться рятувальна операція.

Оновлення. Унаслідок аварії екскурсійного катера загинув російський турист, інформує видання.

На човні було 32 російських пасажири та 5 членів екіпажу, коли він перекинувся та затонув через негоду близько 11:00 за місцевим часом.

"Оскільки на момент інциденту судно знаходилося біля берега, деяким пасажирам вдалося вчасно зістрибнути і підплисти до скель приблизно за 30 метрів", - сказано в повідомленні.

Тіло Даніяра Магітова витягнули з моря. Водолази також обшукували територію, щоб допомогти у пошуку та порятунку зниклих пасажирів.

Нагадаємо, торік у травні у столиці Угорщини на річці Дунай перекинувся і затонув прогулянковий катер, на борту якого перебували 33 людини. Щонайменше семеро людей загинули.