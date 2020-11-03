ЗМІ назвали ім’я та вік віденського терориста

20-річний Куртін С. народився та виріс в австрійській столиці. Його батьки родом з Північної Македонії.

Терорист, якого застрелили під час терактів у Відні 2 листопада, звали Куртін С., він народився та виріс в австрійській столиці. 20-річний чоловік мав албанське коріння.

Про це повідомив редактор тижневика Falter Флоріан Кленк.

"Я дослідив кілька деталей про терориста. Його звуть Куртін С., йому 20 років, народився й виріс у Відні та мав албанське коріння", - написав Кленк у твіттері.

Журналіст додав, що батьки терориста родом з Північної Македонії.

Кленк додав, що нападник був відомий внутрішній розвідці. Він був одним з 90 австрійських ісламістів, які хотіли поїхати в Сирію. Як стверджує журналіст, поліція вважала, що терорист був не здатний самостійно спланувати напад.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих унаслідок теракту та щонайменше 15 поранених. Повідомляли, що загинуло четверо мирних жителів та один нападник, якого застрелила поліція відразу на місці події. Інформації про громадянство померлих поки що немає.

Наразі про нападника відомо, що він є прихильником екстремістського угруповання "Ісламська держава". Нападник був озброєний і, ймовірно, намагався посіяти паніку. У квартирі ймовірного терориста проводиться обшук.

На вулицях Відня триває операція розшуку іншого підозрюваного.

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що в зоні теракту у Відні були українські студенти. Вони не постраждали. Посольство закликало українців утриматися від відвідання центральних районів Відня.